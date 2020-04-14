 رئيس الوزراء السوداني يستعرض موقف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء السوداني يستعرض موقف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 4:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 4:34 م

استعرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم الثلاثاء موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية ( سونا) أن ذلك جاء خلال لقاء حمدوك بمكتبه اليوم مع أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية، وياسر عباس محمد وزير الرى والموارد المائية وأعضاء لجنة التفاوض بمكونيها الفني والقانوني.

ووفق الوكالة، اطمئن حمدوك على موقف السودان التفاوضي، والترتيبات التى اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التى توفرها اللجان السبعة لدعم التفاوض.

وأثنى حمدوك على الجهد والعمل الكبير الذى يبذله فريق التفاوض، والروح الوطنية العالية والمهنية وروح الفريق التى يتمتع بها.

كما اطلع على الملامح العامة لمسودة الإتفاق التى توصل لها الأطراف الثلاثة خلال جولات واشنطن التفاوضية.

وأكد حمدوك أن مصالح السودان في مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة، وذلك بفضل الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه.

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