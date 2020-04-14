 مقتل وإصابة 29 من عناصر طالبان في حادثين منفصلين بأفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 29 من عناصر طالبان في حادثين منفصلين بأفغانستان

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 4:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 4:01 م

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 29 على الأقل من عناصر طالبان، في حادثين منفصلين بإقليم بادغيس في شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن بيان صادر عن وزارة الدفاع القول، إن قوات الأمن الأفغانية نفذت عملية ضد مسلحي طالبان الذين أغلقوا الطريق السريع، "قادس قلعة ناو"، وقتلت سبعة من عناصر طالبان وأصابت 11 آخرين خلال العملية.

وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن خمسة وأصابت ستة من عناصر طالبان، في حادث منفصل آخر، إثر انفجار عبوة ناسفة في الإقليم نفسه، قبل الموعد المقرر لانفجارها.

ولم تعلق جماعة طالبان على الأمر حتى الآن.


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