مفتي الجمهورية: تخصيص الأموال للفقراء والمساكين في ظل كورونا أولى من العمرة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن مبادرة «كأنك اعتمرت» استجابة للواقع الذي تعيشه مصر هذه الأيام من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى التعاون والتكاتف والوعي الحقيقي.

وأضاف «علام» خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن المعتمرين لم يحرموا من الأجر بعد قرار السعودية بمنع تأشيرات العمرة والحج هذا العام؛ بسبب أزمة كورونا، معقبًا: «أنتم لم تحرموا بعد، منافذ الخير مفتوحة على مصراعيها وتستقبل كل ما يمكن أن ينفق الإنسان في هذا الشأن».

وأوضح أن المواطن من الممكن أن يستثمر أموال العمرة في عبادة حقيقية متعددة النفع، كمد يد العون للفقراء والمساكين والعمالة غير المنتظمة، ذاكرًا أن من يخصص الأموال لهذه الأوجه يأخذ أكثر من ثواب العمرة.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن الإنفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين أولى من العمرة وحج النافلة وثوابه أكثر، بإجماع الفقهاء والأئمة الأربعة، موضحًا أن المنفعة بالإنفاق على الأفراد متعدية وليست قاصرة كالعمرة، عملًا بالقاعدة «ما كانت منفعته متعدية أولى مما كانت منفعته قاصرة».

وأكد «علام» أن النصوص الشرعية فيها من السعة والمرونة ما يغطي كل مشكلات الناس، متابعًا أن ذكر كلمات الرحمة في المفردات اليومية يؤكد على مفهومها ويحولها إلى واقع عملي.