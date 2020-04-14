باكستان تسمح باستئناف العمل فى الصناعات منخفضة المخاطر للتخفيف من آثار الإغلاق جراء كورونا

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح لما تصفها بالصناعات منخفضة المخاطر باستئناف عملياتها بعد تحذيرات من أن توقف الاقتصاد لفترة طويلة نتيجة للإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) قد يدفع نصف عدد السكان إلى الفقر.

وستسمح السلطات للصناعات منخفضة المخاطر ، ومن بينها البناء والصناعات الكيماوية والتجارة الإلكترونية وتطوير البرمجيات والورق ووحدات التعبئة، بالعمل إذا التزمت بتوجيهات السلامة.

وقالت الحكومة إن المؤسسات التعليمية ستظل مغلقة مع ذلك، ولن يتم السماح بالتجمعات العامة لمدة أسبوعين آخرين.

وسجلت باكستان حتى الآن 5716 حالة إصابة بفيروس كوفيد فضلا عن تسجيل 96 حالة وفاة.