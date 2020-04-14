الرئيس الفلبيني يحث رابطة آسيان على التعاون لمكافحة فيروس كورونا

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تتعاون فيما يخص إنتاج اللوازم الطبية والأمن الغذائي والأبحاث، في ظل سعي المنطقة وكافة دول العالم للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف دوتيرتي - خلال قمة آسيان الافتراضية بشأن كورونا - أن "العالم يواجه عدوًا جديدًا من نوع مختلف يقلب نمط حياتنا بالكامل".

وتابع دوتيرتي - في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) - أن التخلي عن الصلات الإقليمية والعالمية ليس الحل، بل إن التغلب على وباء "كوفيد -19" بشكل فعال يتطلب تعاون رابطة آسيان وتنسيقها مع الدول داخل المنطقة وخارجها.

وأشار الرئيس الفلبيني إلى أن الرابطة يمكنها أن تتعاون في أربعة مجالات رئيسية وهي: اللوازم الطبية وإنتاج المعدات والأمن الغذائي والأبحاث والاستجابة الطارئة للصحة العامة، وذلك نظرًا للعبء المتزايد الذي تتكبده أنظمة الرعاية الصحية مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس؛ ما يؤدي إلى نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية.

وأكد دوتيرتي ضرورة زيادة الإنتاج بين دول رابطة آسيان، فضلًا عن تسهيل سبل التبادل التجاري لهذه المعدات الضرورية التي تسهم في إنقاذ الحياة.

وشدد دوتيرتي على ضرورة استعداد الرابطة إلى تفشي أوبئة أخرى في المستقبل، لافتًا إلى أن "كوفيد-19" لن يكون الوباء الأخير الذي يواجهه العالم، مقترحًا تأسيس نظام إنذار مبكر للأوبئة في المنطقة.