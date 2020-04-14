رغم تفشي جائحة فيروس كورونا وما خلفته من ذعر وحزن لدى الكثيرين، إلا أن المحاولات الإنسانية للتخفيف من حدة الوضع لا تزال تكشف عن نفسها يوما بعد الآخر.

أنشأت مجموعة من طلاب المدارس الثانوية في كندا خطًا ساخنًا يوم الجمعة لتقديم رسائل إيجابية أو حتى مجرد مزحة، من خلال إلقاء بعض "النكات" لكبار السن العالقين في ظل العزل المنزلي بسبب كورونا، وفقا لما ذكرته "فوكس نيوز".

ويوفر خط الهاتف المجاني "جوي فور اول"، صوتًا لطيفًا على الخط، بالإضافة إلى تسجيلات واضحة للقصص والنكات والرسائل الطيبة والشعر والموسيقى، والهدف من هذه المبادرة هو إبقاء الجميع مشاركين وسعداء خلال هذه الأوقات العصيبة.

وقال موقع المبادرة على الإنترنت: "خلال هذه الأوقات العصيبة وإجراءات الصحة العامة المستمرة، نعلم أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من العزلة يمرون بظروف قاسية ويشعرون بالوحدة".

وأنشأت "جوي فور اول" من قبل مجموعة من طلاب القيادة الترفيهية في كندا "الذين يريدون جعل المجتمع أفضل وأكثر أمانًا"؛ حيث يقول جاريد كوين أحد هؤلاء الطلاب، إنه يعتقد أن البرنامج يمكنه القضاء على الفجوات بين الأجيال والسماح للطلاب وكبار السن بمعرفة المزيد عن بعضهم البعض، بغض النظر عن فارق السن بينهما.

وقال كوين: "الكثير من الأشخاص يتجهون إلى وضع حدود بين الأجيال، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون احترام وأنه لا يمكنك إظهار الحب للأشخاص الذين لا يكونوا من جيلك".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكننا أن نتعلم الكثير من الاحترام لبعضنا البعض والحكمة من خلال التعامل مع كبار السن".

ويتابع علي أحمد البالغ من العمر 16 سنة، وأحد طلاب المبادرة، أنه يأمل في نشر جو من المرح بين كبار السن خلال هذه الفترة العصيبة، ويقول: "إن هذا المشروع سيجعلنا قادرين على إظهار تقديرنا للأشخاص الذين يعزلون أنفسهم ويمنحهم بعض الأنس في يومهم، آملا أن يخفف من حالتهم المزاجية السيئة ويساعد على إنقاذ الأرواح".

كما يعتبر كبار السن وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أكثر خطورة من فيروس كورونا؛ حيث إنهم عالقون في المنزل وغير قادرين على التواصل مع أحبائهم بسبب هذه المخاطر.

في الولايات المتحدة، كان معدل الوفيات من الفيروس يتراوح ما بين 10:27% للأشخاص البالغين من العمر 85 عام وما فوق، و11% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و84 عامًا، وفقًا لدراسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

يخطط الطلاب لإضافة المزيد من المحتوى مع نمو المشروع، من خلال إضافة بعض القصص لمشاركتها مع كبار السن، ويطلبون حاليا تقديم الطلبات على موقع على الإنترنت.

وقال المعلم جيمي أندرسون "إن الكثير من الأشخاص الذين هم في عزلة يفتقدون لعائلاتهم وأصدقائهم، ولذا فنحن نحاول سد بعض الفجوات وجلب القليل من البهجة والحيوية خلال هذه الأوقات الصعبة".

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