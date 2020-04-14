مالكو برجر كينج في نيوزيلندا قيد الحراسة القضائية وسط أزمة كورونا

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(د ب أ)

وُضع مالكو سلسلة مطاعم برجر كينج للوجبات السريعة في نيوزيلندا، تحت الحراسة القضائية، بعد أن أجبرت السلسلة على إغلاق أبواب جميع مطاعمها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم تعيين جرانت جراهام وبرندون جيبسون من شركة "كوردا مينثا" كحارسين قضائيين، وقالا في بيان اليوم الثلاثاء إن إغلاق نيوزيلندا "أثر بشكل كبير" على الوضع المالي للشركة.

وأجبرت السلطات جميع المقاهي والمطاعم وتجار التجزئة للوجبات السريعة في البلاد على الإغلاق في 25 آذار/مارس.

وقال جيبسون إنه سيتم السعي الآن إلى الحصول على دعم من الموردين والملاك بهدف إعادة بدء العمل بمجرد رفع الإغلاق المقرر في 22 نيسان/أبريل.

وسيجري البحث بعد ذلك عن مالك جديد لذلك النشاط التجاري.

وكانت سلسلة الوجبات السريعة قد افتتحت لأول مرة في نيوزيلندا عام 1993 ولديها 83 مطعما في أنحاء البلاد، وتوظف أكثر من 2600 شخص.