ليتوانيا تخطط لتخفيف القيود المفروضة على المتاجر بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفيرنيليس، إن بلاده تعتزم رفع القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد تدريجيا على المتاجر، من خلال قرار سيتم تطبيقه غدا الأربعاء،.

وكتب سكفيرنيليس في منشور عبر موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: "ينص الاقتراح على إمكانية إعادة فتح المتاجر التي لا تبيع سلعا غذائية ومتاجر توريد الخدمات المنزلية ومحال خدمات الصيانة".

وأضاف رئيس الوزراء أن تخفيف القيود يجب ألا ينطبق إلا على المتاجر التي لها مدخل خارجي خاص بها ويمكنها التحكم في تدفق العملاء، وأن أصحاب المتاجر لابد أن يلبوا متطلبات أمنية معينة.

يشار إلى أن ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 8ر2 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1070 حالة إصابة بفيروس كورونا و 26 حالة وفاة.