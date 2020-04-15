حكومة جنوب أفريقيا توقف تمويل شركة الطيران التابعة للدولة

قررت حكومة جنوب أفريقيا التوقف عن ضخ أي أموال لشركة الطيران التابعة للدولة، في الوقت الذي تبحث فيه الشركة عن سبل التعافي من تداعيات أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا والحماية من الإفلاس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة أبلغت الفريق المفوض بإدارة شركة الطيران المتعثرة منذ ديسمبر الماضي، بضرورة البحث عن مورد جديد للسيولة النقدية من خلال المصادر المتاحة.

يذكر أن شركة "ساوث أفريكان أيروايز" التي بدأت العمل منذ عام 1934، سجلت خلال الأعوام الستة الماضية خسائر بلغت 26 مليار راند (4ر1 مليار دولار) واعتمدت على سلسلة من حزم الإنقاذ الحكومية لمواصلة عملها.

واضطرت الشركة الجنوب أفريقية مثل باقي شركات الطيران في العالم إلى وقف تشغيل كل طائراتها باستثناء تسيير عدد من رحلات الطيران العارض لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تدمير إيراداتها.

يذكر أن وزير المالية تيتو مبويني الذي يطالب باستمرار بوقف التمويل الحكومي لشركة الطيران، قال في وقت سابق من اليوم إنه يجب إغلاق الشركة كوسيلة للمحافظة على المال العام، في الوقت الذي تحاول فيه جنوب أفريقيا التغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.