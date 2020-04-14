ماكرون: تمديد الإغلاق في فرنسا حتى 11 مايو المقبل

(د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيمدد الإغلاق في فرنسا لمدة أربعة أسابيع إضافية في محاولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماكرون قوله في خطاب تليفزيوني اليوم الاثنين إنه يأمل في يتم البدء بشكل تدريجي في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس اعتبارا من 11 أيار /مايو المقبل.

وجاءت كلمة ماكرون في أعقاب تسجيل زيادة في أعداد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، بينما انخفض أعداد المرضي في الرعاية المركزة لليوم الخامس على التوالي .

وقالت وزارة الصحة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنه تم تسجيل 574 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14967 حالة وفاة، حيث ارتفعت الحصيلة اليومية للمرة الأولى في أربعة أيام. وتم تسجيل 4188 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 136779 إصابة.

وقالت وزارة الصحة" يبدو أن الديناميكية التي لوحظت في الأيام الأخيرة قد تأكدت: تأثير الوباء كبير وفرنسا حاليا في مرحلة "ارتفاع كبير ثابت" (في عدد الإصابات).

وكانت الوزارة قد قالت أمس الأحد إن إجرءات الحجر بدأت تؤتي نتائجها الأولية، على الرغم من أن المستشفيات تتعامل مع "عدد كبير" من المرضى. وفي إسبانيا المجاورة، قال وزير الصحة سلفادور ايلا إن بلادة تغلبت على ذروة الوباء.

وانخفض عدد المرضى في الرعاية المركزة التي تعتبره السلطات الصحية مقياسا لشدة تفشي الوباء إلى 6821 مريضا، وهو أدنى مستوى منذ 3 نيسان/أبريل الجاري.