أعلن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، عن مسابقة لكتابة المقال بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسه، في الفئات التالية:
الفئة الأولى:
طلاب المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في الهند وخريجي المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في الخارج
موضوع المقال: "الدراسة في الهند.. نمو شخصيتي وخبراتي".
الحد الأقصى للكلمات: 2000 كلمة.
ترسل المقالات باللغة الإنجليزية، مع كتابة البيانات الشخصية للمتسابق (الاسم، والجنسية، والدولة، والبرنامج الدراسي، والمعهد، والجامعة، ورقم التليفون)، إلى السيدة/ سولاكشانا بهاتيا، مديرة برامج المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، على البريد الإليكتروني: spdawards.iccr@gov.in
الفئة الثانية:
الهنود المغتربين (الهنود غير المقيمين والأشخاص من ذوي الأصول الهندية).
موضوع المقال: "بصمة ثقافية.. نظرة على الماضي وتطلعات المستقبل".
الحد الأقصى للكلمات: 2000 كلمة.
ترسل المقالات باللغة الإنجليزية، مع كتابة البيانات الشخصية للمتسابق (الاسم، والجنسية، وبلد الإقامة، والعنوان، ورقم التليفون)، إلى السيدة/ أرتشانا شارما، مسئولة برامج المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، على البريد الإليكتروني: cssection.iccr@nic.in.
كما تم الإعلان عن الجوائز المقدمة للفائزين في كل فئة كالتالي:
- الجائزة الأولى: 2000 دولار أمريكي.
- الجائزة الثانية: 1500 دولار أمريكي.
- الجائزة الثالثة: 750 دولارا أمريكيا.
وآخر موعد لإرسال المقالات 30 أبريل 2020.