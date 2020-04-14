أعلن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، عن مسابقة لكتابة المقال بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسه، في الفئات التالية:

الفئة الأولى:

طلاب المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في الهند وخريجي المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في الخارج

موضوع المقال: "الدراسة في الهند.. نمو شخصيتي وخبراتي".

الحد الأقصى للكلمات: 2000 كلمة.

ترسل المقالات باللغة الإنجليزية، مع كتابة البيانات الشخصية للمتسابق (الاسم، والجنسية، والدولة، والبرنامج الدراسي، والمعهد، والجامعة، ورقم التليفون)، إلى السيدة/ سولاكشانا بهاتيا، مديرة برامج المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، على البريد الإليكتروني: spdawards.iccr@gov.in

الفئة الثانية:

الهنود المغتربين (الهنود غير المقيمين والأشخاص من ذوي الأصول الهندية).

موضوع المقال: "بصمة ثقافية.. نظرة على الماضي وتطلعات المستقبل".

الحد الأقصى للكلمات: 2000 كلمة.

ترسل المقالات باللغة الإنجليزية، مع كتابة البيانات الشخصية للمتسابق (الاسم، والجنسية، وبلد الإقامة، والعنوان، ورقم التليفون)، إلى السيدة/ أرتشانا شارما، مسئولة برامج المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، على البريد الإليكتروني: cssection.iccr@nic.in.

كما تم الإعلان عن الجوائز المقدمة للفائزين في كل فئة كالتالي:

- الجائزة الأولى: 2000 دولار أمريكي.

- الجائزة الثانية: 1500 دولار أمريكي.

- الجائزة الثالثة: 750 دولارا أمريكيا.

وآخر موعد لإرسال المقالات 30 أبريل 2020.