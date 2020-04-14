وزير الصحة الجزائري: وضع الإصابات بالكورونا في العاصمة لا يستدعي فرض الحظر الكلي

قال عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري اليوم إن وضع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر العاصمة لا يستدعي فرض الحظر الكلي عليها.

وأضاف بن بوزيد في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء إن الأرقام المسجلة في العاصمة حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، مؤكدا أن الوضع حاليا تحسن مقارنة ببداية انتشار الوباء.

وكشف عن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تم تلبيتها، موضحا أن بلاده لديها مخزون يقدر بأزيد من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن رياضيا وصفه بأنه "من المستوى العالي" تبرع بأكثر من 50 مليون كمامة.

وأوضح أن وزارة الصحة قد تلجأ لتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين إذا اقتضت الضرورة، وقال "لا يوجد بلد يقوم بالتحاليل لجميع السكان والأمر لا فائدة منه".

وأبدى وزير الصحة الجزائري تخوفه من مخالفة الحجر الصحي إن استمر في شهر رمضان من خلال التجمعات الليلية.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس الكورونا.