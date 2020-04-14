نتنياهو: نعتزم صياغة استراتيجية لعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا في إسرائيل

(د ب أ)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية ستصيغ هذا الأسبوع إستراتيجية لإعادة النشاط الاقتصادي تدريجيا في البلاد، والذي تضرر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز ألقاه في وقت متأخر من اليوم أن حكومته ستتخذ خطوات متأنية ومسؤولة، مشيرا إلى أنه سيجري فرض حظر للتجوال بدءا من مساء غد الثلاثاء حتى صباح الخميس، وذلك للحد من التجمعات العائلية في نهاية عطلة عيد الفصح.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم عن وفاة سبعة مواطنين، بينهم امرأة في الأربعينيات من عمرها في مركز كابلان الطبي في رحوفوت، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 113.

وقد أفادت وزارة الصحة بتسجيل 11235 حالة إصابة بالفيروس، من بينهم 181 شخصا في حالة خطيرة، بما في ذلك 133 على أجهزة التنفس الصناعي.