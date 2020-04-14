 الصحة العالمية: 90% من إصابات كورونا مصدرها أوروبا وأمريكا - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: 90% من إصابات كورونا مصدرها أوروبا وأمريكا

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:30 م

قالت منظمة الصحة العالمية، إن 90% من الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الآن، مصدرها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت «الصحة العالمية»، في تصريحات عرضتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الثلاثاء، أن نمط انتشار فيروس كورونا في أوروبا يختلف من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول تراجعًا تشهد بريطانيا انتشارًا متسارعًا.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الصين، أوضحت أن 90% من الإصابات الحالية في الصين مصدرها الخارج، مضيفة أن أكبر تهديد للصين هو الحالات القادمة من الخارج.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حتى صباح اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون و929 ألف إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 119 ألف حالة وفاة.

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