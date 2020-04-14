 ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية بعد تقرير عن استجابته لكورونا - بوابة الشروق
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ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية بعد تقرير عن استجابته لكورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 5:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 5:25 ص

 (د ب أ)

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين وسائل الإعلام بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس أخفق في الاستجابة لنصيحة الخبراء في وقت مبكر بالولايات المتحدة ردا على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدم ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي إطارا زمنيا تضمن الإشادة باستجابته للجائحة وضم لقطات من القنوات الإخبارية.

ووصف ترامب تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأنه "كاذب تماما" وعرض قيود السفر التي أقرها فيما يتعلق بالصين وأوروبا كدليل على الاستجابة السريعة لاحتواء الفيروس.

وأضاف: "نأمل في يوم ما خلال خمسة أعوام عندما لا أكون هنا، أن تتوقف هذه الصحف جميعها عن العمل لأنه لم يعد أحد يريد قراءتها".


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