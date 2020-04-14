تشغيل بوابة تعقيم كاملة بمستشفيات جامعة المنوفية لمجابهة كورونا

قال عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، إنه تم تركيب بوابة تعقيم كاملة فى مدخل المستشفيات الجامعية وتشغيلها والتى وفرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعقيم كافة المترددين على المستشفيات الجامعية وحماية الفريق الطبى والعاملين من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مبارك، في تصريحات، اليوم، أن الجامعة تعمل وفق خطة عمل ومحاور مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأزمة، وضمان صحة وسلامة العاملين بالمستشفيات الجامعية والمواطنين المترددين عليها، بالإضافة إلى استمرار عمليات التعقيم لجميع المبانى والعيادات والوحدات وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لتجنب العدوى، واستمرار العمل بالعيادة الإلكترونية عبر الإنترنت وخطوط الاتصال وتقديم التشخيص الطبى اللازم لهم للحد من تزاحم المترددين.

من جانبه قال محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن البوابة مزودة بحساسات بمجرد مرور الشخص منها يتم التعقيم بشكل كامل من خلال رشاشات رأسية وجانبية تحتوى على مواد معقمة ومطهرة غير ضارة بالجسم، ولكن يحذر مرور الماكولات أو المشروبات من خلالها.