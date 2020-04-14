 وزير الخارجية الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني جهود البلدين في التصدي لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني جهود البلدين في التصدي لفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 9:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 9:56 م

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الصيني فانج يي، الوضع حول فيروس "كورونا" المستجد في العالم والتعاون بين البلدين في مواجهة الوباء.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن الوزيرين الروسي والصيني ناقشا موضوع تفشي كورونا المستجد في العالم، وبحثا التدابير التي تم اتخذها لمكافحة الوباء.

وأضاف البيان أن لافروف وفانج يي ثمَنا عاليا التعاون الروسي الصيني في حل المهام المتعلقة بهذه المسألة،وأكدا عزم بلديهما تعزيز التعاون بهدف حماية حياة وصحة مواطني البلدين وتعزيز تنسيق الجهود في مكافحة الوباء على الصعيد الدولي.

وأوضح البيان أن الجانبين الروسي والصيني تناولا كذلك عددا من القضايا الملحة الأخرى على المستويين الثنائي والدولي، بما في ذلك التفاعل بين روسيا والصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومهمة تعزيز تسوية مستدامة للوضع في أفغانستان مع الأخذ في الاعتبار مصالح دول المنطقة.

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