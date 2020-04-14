توقف النمو الاستثنائي في صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا إلى أجل غير مسمى، حيث تأخر اتخاذ قرارات بشأن تنفيذ أكثر من 80 مليار دولار من الاستثمارات بسبب انهيار أسعار النفط، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار الجيوسياسية.

ووصل سعر خام البرنت، لأقل من نصف ما كان عليه في أوائل يناير، بعد أن هبط مرة أخرى يوم الجمعة الماضية، على الرغم من توصل منظمة أوبك وحلفاؤها إلى اتفاق لوقف التوريدات الضخمة من السعودية وروسيا إلى العالم، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وانخفض السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال الآسيوي، المرتبط بمعيار النفط بنحو الثلثين في ستة أشهر.

ودفع الانهيار غير المسبوق بالفعل عمالقة النفط والغاز إلى تأجيل قرارات الاستثمار في بعض المشروعات، بما في ذلك توسع شركة وود سايد للتنقيب، في بوروب هاب، قبالة الساحل الاسترالي الغربي، ومشروع سانتوس الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار، على بعد 300 كيلو متر شمال داروين، وتطوير حقل سكاربورو للغاز بقيمة 17 مليار دولار، إلى عام 2021.

فيما أوقفت شركة أوريجين أنيرجي الحفر الاستكشافي لمشروع الغاز غير التقليدي في حوض بيتالو بالإقليم الشمالي.

وأفاد محللون إنه بينما كان من المتوقع أن تنتعش الأسعار، كان من المستحيل توقع وتيرة وحجم الانتعاش، وقد لا يصلان إلى المستوى المطلوب لتبرير الاستثمارات الجديدة للغاز الطبيعي المسال لسنوات قادمة.

وقال بيتر كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة وودسايد، لإنتاج والتنقيب عن النفط، لصحيفة "ويك اند" الأسترالية، إن الصناعة تواجه أسوأ وضع، وأشار إلى أن مشاريع الشركة ليست مضمونة للمضي قدمًا.

وأضاف: "أقترح إذا كنا لا نزال جالسين هنا في غضون 12 شهرًا في صناعة النفط والغاز في وضع التسعير الصعب هذا أن يكون لدينا صناعة مختلفة تمامًا ووجهة نظر مختلفة عن تحديد القيمة".

وتنتج أستراليا القليل من النفط، لكن صناعة الغاز الطبيعي المسال توسعت بشكل كبير منذ عام 2012، حيث بدأت التطورات في الشمال، ولقد اجتازت دولة قطر لتصبح أكبر مصدر في العالم العام الماضي، حيث بلغت عائداتها 51 مليار دولار.

ولا يزال انخفاض سعر النفط بشكل كامل لمشروعات الغاز الأسترالية الحالية، حيث يستغرق الأمر حوالي 3 أشهر لإحداث تغييرات في مؤشر النفط الخام للتأثير على عقود الغاز الطبيعي المسال، ولكن تم تسريح مئات من عمال النفط والغاز أو استقالتهم بعد تخفيض الشركات خططها الاستثمارية هذا العام.

وتراجعت أسعار النفط في البداية حيث غمرت السعودىة وروسيا السوق العالمية جزئياً، لتقويض صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.