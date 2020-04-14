الفريق الطبي في مستشفى رأس البر ينقذ سيدة حامل اشتبه في إصابتها بكورونا

أنقذ فريق طبي في مستشفى رأس البر المركزي، سيدة حامل، وصلت قسم "استقبال طورئ نساء"، حيث تم تقييم حالتها بانفجار كيس مياه الحمل، وتحتاج إلى عملية قيصرية طوارئ، وبمتابعة التقييم تبين وجود أعراض اشتباه بفيروس كورونا.

وقال محمد أبو الدهب، مدير عام مستشفى رأس البر المركزي، إنه على الفور تم ارتداء كل الواقيات الشخصية من قبل طاقم المستشفى، ووضع الحالة في غرفة العزل، وأخذ مسحه من الأنف والفم، وإرسالها إلى المعمل بالحميات، لاكتشاف ما إذا كانت سلبي أم إيجابي، وتم إدخال الحالة إلى غرفة العمليات وخروجها بسلام إلى غرفة العزل، ووضع الرضيع في الحضانة.

وأكد "أبو الدهب" إصرار الطاقم الطبي، بالتعامل مع الحالة بدون تردد، التزاما بأداء واجبهم ودورهم، في سبيل خروج الوطن من هذه الأزمة.