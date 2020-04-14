اليونان: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 101

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الثلاثاء، وفاة شخصين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء إصابتهما بفيروس "كورونا"، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 101 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وخبير الأمراض المعدية سوتيريس تسيودراس - حسبما أوردت وكالة أنباء (كاثيمرني) اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية - إن متوسط عمر الضحايا 73 عاما، مُضيفًا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد بلغ 2170، بعد تسجيل 25 حالة جديدة.

كما حذر تسيودراس الشعب اليوناني من عدم تخفيف إجراءات سلامتهم خلال أسبوع عيد الفصح.

يُشار إلى أن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" تجاوزت حاجز الـ122 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من مليون و949ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 460 ألف شخصا في جميع أنحاء العالم إلى الآن.