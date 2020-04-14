أفغانستان تقرر حظر ركوب الدراجات النارية في كابول لأسباب أمنية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، حظر ركوب الدراجات النارية في العاصمة كابول لأجل غير مسمى، لتحسين الوضع الأمني بها.

وأوضحت الوزارة أن سبب اتخاذ الإجراء هو أن التقييمات أظهرت أن المسلحين كثيرا ما يستخدمون الدراجات النارية لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابول، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أغلب الأنشطة الإجرامية والإرهابية تمت في العام الماضي بواسطة الدراجات النارية.

ومن شأن الاجراء أن يقلل حركة النقل بالنسبة للكثيرين في المدينة، الذين يستخدمون الدراجات النارية إما للذهاب إلى عملهم، أو يمتلكونها لأنهم لا يستطيعون شراء سيارة أو استئجار سيارة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الأمر ابتداء من غد الأربعاء في أنحاء كابول.

وقالت الوزارة إن الشرطة ستعاقب المخالفين، وفقا للقوانين المعمول بها، وسيتم مصادرة دراجاتهم النارية.

ويأتي القرار في الوقت الذي تخضع فيه كابول، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، لقرار إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة من جانب السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد بصورة أكبر.