لاعب النصر السعودي يسافر الأسبوع المقبل لنيجيريا لقضاء بعض الوقت مع أسرته

يسافر النيجيري أحمد موسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى بلاده الأسبوع المقبل بسبب توقف النشاط الرياضي في السعودية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال موسى في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "الرياضية" عبر موقعها الإلكتروني :"أردت الذهاب لقضاء بعض الوقت مع أسرتي، وقمت بالترتيبات اللازمة مع السفارة النيجيرية".

وأكد موسى أنه يشعر بالارتياح داخل السعودية وقال :"الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في السعودية، أعيش براحة مع عائلتي في السكن الخاص بي، وأمارس تدريباتي بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية وذلك للحفاظ على لياقتي، في حال عادت الأنشطة الرياضية في أي وقت".

وأشار ذات المصدر إلى أن اللاعب أكد على عودته للسعودية متى طلبت منه الإدارة هذا ، التزاما منه بالعقد المبرم بينه وبين نادي النصر الذي يتبقى فيه موسمين.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا، ما منح بعض اللاعبين الأجانب فرصة العودة إلى بلادهم وقضاء بعض الوقت.