المعهد الإيطالي للإحصاء: أكثر من نصف العمالة نشطة برغم حالة الإغلاق

كشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف العاملين في مجال الصناعة والخدمات يذهبون للعمل على الرغم من حالة الإغلاق الحالية المعلنة من الحكومة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقدر المعهد نسبة العمالة الناشطة بـ55.7% دون الاخذ بعين الاعتبار العمل عن بعد، وذلك في تقرير عن القطاعات "المعلقة" و"النشطة" خلال المرحلة الراهنة والتي فرضت فيها السلطات الايطالية قيودا على حركة المواطنين وعلقت الانشطة الانتاجية غير الاساسية.. حسبما أفادت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

ويشير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إلى أن أقاليم الجنوب، تشهد معدل نشاط عمل يفوق المتوسط على المستوى الوطني، أما على مستوى البلديات، فإن النشاط في مدينة جنوه يبلغ معدله 69.6% وفي وروما 68.5%، وفي ميلانو 67.1% .