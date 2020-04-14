 المغرب: 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 1888 - بوابة الشروق
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المغرب: 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 1888

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 10:33 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1888 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 8034 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، حتى مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليظل العدد الإجمالي للوفيات 126 حالة حتى الآن، فيما تم تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 217 حالة.

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