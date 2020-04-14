البيت الأبيض ينفي اعتزام ترامب إقالة أحد أعضاء الفريق الاستشاري بشأن كورونا

وفيات الفيروس في أمريكا تتجاوز حاجز الـ23 ألفا

نفى البيت الأبيض، أمس الاثنين، التكهنات التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقيل أنطوني فاوتشي خبير الفيروسات من عضوية فريق البيت الأبيض الاستشاري بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال هوجان جيدلي، نائب المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض، في تصريح له، إن ما تردده بعض وسائل الإعلام الأمريكية في هذا الشأن سخيف، متهما الديمقراطيين من خصوم ترامب بترويج مثل تلك الادعاءات والإساءة إلى سياساته الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف جيدلي: "هذه ثرثرة إعلامية مثيرة للسخرية، ترامب لن يقيل فاوتشي"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

كانت تكهنات قد أثيرت بشأن فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بعد أن قام ترامب بإعادة نشر تغريدة لأحد مؤيديه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تطالب بإقالة فاوتشي.

جاء ذلك بعد أن ذكر الأخير في تصريح أن الأمور ربما ستكون أفضل لو حدث إغلاق المنشآت والمصالح والأنشطة مبكرا فيما يخص تفشي فيروس كورونا بصورة واسعة النطاق في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أظهر إحصاء جمعته وكالة "رويترز"، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 23 ألفا، أمس الاثنين، بينما قال مسؤولون إن المرحلة الأسوأ ربما انتهت وإن التفشي قد يبلغ ذروته هذا الأسبوع.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حوالي 570 ألفا حتى أمس الاثنين بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم أكثر من 1.8 مليون.

إلى ذلك، قال ترامب للصحفيين، أمس الاثنين، إن صهرة وكبير مستشاريه جاريد كوشنر وابنته إيفانكا لن يكونا جزئا من لجنة البيت الأبيض المقرر تشكيلها لتوجيه إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق أن اللجنة من المحتمل أن تتضمن ابنة ترامب إيفانكا وصهره كوشنر.

وقال ترامب في وقت سابق الأسبوع الماضي، إنه غالبا سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء فريق العمل الجديد والذي أطلق عليه اسم "مجلس فتح بلادنا" اليوم الأربعاء.

ومن بين الأسماء التي من المحتمل أن تتضمنها اللجنة مارك ميدوز كبير موظفى البيت الأبيض ولاري كودلو، المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض، فضلا عن مجموعة من المسؤوليين الحكوميين.

ويبحث ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة ما إذا كان يجب تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في أجزاء من البلاد للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الأمريكي في وقت تتباطأ فيه سرعة انتشار فيروس كورونا.

وتختلف اللجنة الجديد عن "قوة مهام مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض"، لكن من المتوقع أن يعمل الاثنان معًا لوضع مسار إلى الأمام.