مفوضية اللاجئين ومجلس أوروبا يعملان على الاستعانة بالمهنيين الصحيين اللاجئين لمكافحة كورونا

دعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين مع مجلس أوروبا- فى بيان مشترك لهما اليوم الثلاثاء - الدول الاوروبية للاستعانة بالعاملين الصحيين المهنيين من اللاجئين في دعم النظم الصحية خلال مواجهة انتشار فيروس كورونا.

واكد فيليبو جراندى المفوض السامى لشئون اللاجئين بالامم المتحدة على دعمه لمبادرات بعض الدول الاوروبية التى ناشدت هذة الفئة من اللاجئين للانضمام الى استجابتها الوطنية فى مكافحة فيروس كورونا معربا عن أمله فى ان يتم توسيع ذلك داخل القارة وخارجها.

وأوضح جراندى على ان الكفاءات المهنية الصحية من اللاجئين فى الدول مستعدة للمساهمة فى مكافحة الوباء إذا سمح لهم بذلك تحت إشراف أخصائيين صحيين معتمدين، مشيرا إلى أن اللاجئين بهذة المبادرة يمكنهم إظهار تضامنهم ورد الجميل للمجتمعات التى تحميهم، ذاكرا أنه مع استعداد اللاجئين، فانه وبسبب ان معظم المهن المتعلقة بالصحة فى الدول الاوروبية منظمة بشكل صارم فان السلطات الصحية بحاجة الى منح الموافقات اللازمة لذلك.

في غضون ذلك، قالت ماريا بوريتش الامينة العامة لمجلس اوروبا ان اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم وبلدانهم الاصلية يستفيدون من جوازات المؤهلات الاوروبية لهؤلاء اللاجئين وهى المؤهلات التى يمتلكونها بالفعل ولكن لايمكنهم توثيقها بالكامل.

وأكدت أن تلك المؤهلات يمكن استخدامها والبناء عليها وأن جوازات المؤهلات الأوروبية لهؤلاء اللاجئين ليست بديلا عن الشهادات والتراخيص المهنية اللازمة لكنها ستساعد السلطات على تسريع الامور من خلال توفير بعض الخلفية المطلوبة.

وذكرت المفوضية الأممية أنها مع مجلس أوروبا يعملان مع الشركاء من المراكز الوطنية للتعرف على المؤهلات لتحديد المهنيين الصحيين اللاجئين والمساعدة فى تقييم مهاراتهم وبيانات اعتمادهم من خلال برنامج لتحديد الممارسين الصحيين الراغبين وتسهيل وصولهم إلى الاختبارات عبر الإنترنت.