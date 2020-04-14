بوينج تخسر طلبيات لشراء 150 طائرة طراز 737 ماكس خلال الشهر الماضي

خسرت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، طلبيات لشراء 150 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس خلال الشهر الماضي، في ظل الضربة القوية التي تعاني منها صناعة الطيران في العالم نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نصف إلغاءات الطلبيات سبق الإعلان عنها من جانب شركات "أفولون هولدنجز" ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم، كما خفضت شركة "جولا ليناس أرياس" البرازيلية 34 طائرة من طلبية سابقة من هذا الطراز، في حين تراجع عملاء لم يتم الكشف عن هويتهم عن شراء 35 طائرة من هذا الطراز الممنوع من التحليق في مختلف دول العالم منذ العام الماضي في أعقاب تعرضه لحادثي تحطم أسفرا عن مقتل مئات الأشخاص.

كانت سلطات الطيران في العالم، قررت وقف تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس في مارس الماضي بعد حادثي تحطم إحدى طائرات الطراز في إندونيسيا في أكتوبر 2018 وفي إثيوبيا في مارس 2019.

وأدى هذا إلى إلغاء طلبات شراء عدد كبير من طائرات هذا الطراز الذي كان من الأفضل مبيعا بالنسبة للشركة الأمريكية.

وما زالت شركة بوينج تحاول الحصول على تصريح بإعادة تحليق هذا الطراز بعد إصلاح الخلل الفني الذي كان وراء حادثي التحطم، في حين مازالت سلطات السلامة الجوية في الولايات المتحدة تراجع عوامل السلامة في الطراز.