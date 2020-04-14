نرويجيان أير تدعو إلى اجتماع مع الدائنين لمناقشة هيكلة السندات

أعلنت شركة الطيران النرويجية "نرويجيان أير" اعتزامها دعوة حملة سنداتها إلى اجتماع يوم 30 أبريل الحالي لإقرار اقتراح بتعديل شروط السندات وتحويلها كلها أو جزء منها إلى أسهم.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المقترحات تستهدف تلبية اشتراطات الحصول على حزمة مساعدات حكومية لمواجهة تداعيات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى يمكن لها الحصول على ضمانات قروض حكومية بقيمة 3 مليارات كرون نرويجي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه المقترحات ستخضع أيضا للمناقشة مع باقي الأطراف، حيث تعتزم الشركة تقديم التفاصيل الكاملة لها بما في ذلك معدل تحويل السندات إلى أسهم وأسعار الاكتتاب في الأسهم إلى حملة السندات بحلول يوم 27 أبريل الحالي.

وذكرت "نرويجيان أير" أنها توصلت إلى أنه لن يكون في مقدورها الحصول على إعفاء قصير الأجل من ديونها من أجل الحصول على الشريحة الثانية من حزمة المساعدات الحكومية، وأن خطتها الجديدة تستهدف الحصول على الشريحتين الثانية والثالثة من المساعدات بشكل متزامن.