أكد حسام حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، أنه كان سيعلن عن اعتزاله كرة القدم في عام 2001، في حال جدد عقده مع الأهلي لمدة عام واحد فقط.

ورحل التوأم حسام وإبراهيم عن جدران القلعة الحمراء، عام 2000، بعد كتابة مشوار حافل من الإنجازات امتد 22 عاما.

وقال حسام حسن خلال استضافته على قناة أون تايم سبورت : " كنت انتظر قيام المسؤولين في الأهلي بالتحدث معي لتجديد عقدي، ولكنهم تجاهلوني انا وإبراهيم، كنت أتمنى أن أنهي حياتي في النادي الأهلي ولو جدد عقدي لمدة عام فقط".

وأضاف " عرضت التوقيع على بياض كنت حريصاُ على التواجد في النادي على الرغم من امتلاكي لعرض تركي مغر".

وأكمل : " كنت أتقاضى 40 ألف جنيه في الموسم في الأهلي ولم أطلب أموالاً خارج العقد أو زيادته لم يتفاوض معي أحد من الأساس".

وتابع :" وانا في تركيا، تلقيت اتصالا هاتفيا من أحمد رمزي مدرب الزمالك وقتها بالعودة إلى مصر والانضمام للابيض، ولكني رفضت، بعدها فؤجئت بهجوم مجلة الأهلى علينا أنا وإبراهيم، الأمر جعلنا نقرر العودة والتوقيع للزمالك".

واتم :" ذهبت انا وإبراهيم إلى منزل كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووقعنا على عقود انتقالنا للزمالك، كانت اللحظة الأصعب علينا في تاريخنا".

جدير بالذكر أن حسام حسن كان قد أعلن اعتزاله موسم 2007، بعد أن ارتدى قميص الأهلي والزمالك والترسانة والاتحاد السكندري.