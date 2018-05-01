الرئيس الإسرائيلي يمدد مهلة تشكيل الحكومة لـ48 ساعة

مدد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الثلاثاء مهلة التفويض الممنوحة لزعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، لتشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد تلقيه طلبا مشتركا من غانتس وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو لتمديد الفترة الممنوحة لغانتس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة "طواريء قومية".

وقال ريفيلين - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إنه تم تقديم الطلب بموافقة الطرفين بعد التوصل إلى تفاهمات جعلتهما قريبين جدا من الاتفاق، وبناء عليه تقرر تمديد الفترة الزمنية بحيث تنتهي منتصف ليلة غد الأربعاء".

وكانت المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة قد انتهت منتصف ليلة أمس الاثنين، ورفض ريفلين طلب منفرد تقدم به غانتس في وقت سابق لتمديد فترة التفويض بــ 14 يوما.

ومن المقرر أن يلتقي غانتس ونتنياهو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لاجراء محادثات في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة بالتناوب، يرأس فترتها الأولى نتنياهو.