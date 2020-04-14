افتتاح أول مصنع لمعدات الوقاية الطبية في أفغانستان

افتتحت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أول مصنع على الإطلاق في البلاد لإنتاج كمامات وأقنعة الوجه وأدوات الحماية الطبية الأخرى، في الوقت الذي عززت فيه البلاد المحاصرة بأعمال العنف والتفجيرات من إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقال وزير الصحة فيروز الدين فيروز، إن المصنع الذي تم بناؤه في العاصمة كابول يمكنه إنتاج ما يصل إلى عشرة الآف كمامة وقناع للوجه وأدوات حماية طبية أخرى.

وذكر فيروز أن أفغانستان ستحتاج إلى ما يصل إلى مليون قناع لمكافحة فيروس كورونا وأن المصنع سيكون قادرًا على إنتاج مثل هذه الكمية في الشهرين المقبلين.

ومع زيادة الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد في أفغانستان، ارتفع سعر الأقنعة الطبية ومواد تطهير وتعقيم الأيدى، مما ترك قطاعا عريضا من السكان من ذوي الدخل المنخفض عرضة للفيروس.