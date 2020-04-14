مزق مدير مدرسة، جسد زوجته ، بـ7 طعنات بسكين في منطقة المخبز الآلي، اليوم الثلاثاء، بعدما وقعت مشادة كلامية بينهما بسبب الخلافات الزوجية بمنزلهما دائرة قسم أول سوهاج.

تلقى حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغاً من مأمور قسم أول سوهاج، بوصول مُدرسة إلى مستشفى سوهاج العام، مصابة بـ7 طعنات نافذة بالصدر والرقبة والظهر.

وتبين من تحريات الرائد إسلام عجاج رئيس مباحث القسم، نشوب مشادة كلامية بين المصابة وزوجها مدير مدرسة، بسبب الخلافات الزوجية، فانهال الأخير عليها بسكين وسدد إليها 7 طعنات نافذة بالصدر والظهر والرقبة وأشعل النيران في منقولات المنزل.

من جانبه انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق قبل أن تطال الزوجة، وضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.