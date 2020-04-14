امرأة صينية تصنع «الدباديب» من ملابس ضحايا كورونا: أحاول تهدئة الألم

فقدت "لي هايشاو" خريجة معهد الفنون الجميلة في سيشوان بالصين، زوجها -الذي كان يعمل ظابط شرطة- في حادث سيارة أكتوبر 2018، أثناء محاولته القبض على شخصين هربا من السجن، وكانت حاملا في شهرها الثالث في ذلك الوقت.

أرادت "هايشاو" إحياء ذكرى زوجها المتوفِ، فصنعت "دبدوبًا" من ملابسه، وأهدته إلى ابنها وكتبت عليه "والدي البطل".

قالت "هايشاو" لموقع "تشاينا ديلي": "لم ير ابني أباه أبدًا، وكنت آمل أن يتمكن الدب من بناء علاقة بينهما".

وبعدها، لمعت الفكرة في ذهن "هايشاو" من خلال صناعة دُمى من ملابس الأحباء الذين غادروا؛ لإبقاء ذكرى الراحلين، والمساعدة في تهدئة الألم.

"روان جياكسين" 24 عاما، شاب بمقاطعة فوجيان بالصين، كان أول من تشجع لتلك الفكرة، وأرسل لـ"هايشاو" رسالة قال فيها إنه يريد مثل هذا الدب، مصنوع من ملابس والده الذي توفي بسبب السرطان في عام 2017، وبالفعل بدأت "هايشاو" في صناعة الدب مع روان.

وأضاف روان: "استخدام ملابس والدي التي اعتدت أن أراه بها خلال الأيام الأخيرة من حياته، جعلته ملموسًا مرة أخرى".

تستغرق "هايشاو" في المتوسط 6 ساعات على الأقل لتصميم وتخطيط وقص وخياطة وإكمال الدب، وتتقاضي 42.3 دولار أمريكي مقابل التكاليف الأساسية فقط، موضحة: "أُصر على خياطة كل غرزة يدويًا؛ لأني أعتقد أن الخياطة اليدوية يمكن أن تضخ الروح والحياة لعملي".

وللتأكد من أن كل دب آمن للأطفال، تقوم "هايشاو" بخياطة كل غرزة مرتين، وتصنع جيبًا لوضع صورة أو أي شيء يخص الشخص الذي يكرمه الدب باستخدام ملابس إضافية.

وعندما تكون خياطة بعض الملابس صعبة، لا تطلب "هايشاو" أبدًا من العملاء تغييرها؛ لأنها تعتقد أن الملابس المحددة "يكون لها ذكرى أو معنى خاص للمالك".

أنشأت "هايشاو" مجموعة "QQ" مع أكثر من 20 رجلا وامرأة؛ للمساعدة في صناعة دُمى الدببة في المستقبل.