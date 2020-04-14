«سي آي إيه» تحذر موظفيها من تناول عقار هيدروكسي كلوروكين بعد ظهور نتائج خطيرة له

حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) موظفيها من تناول عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يستخدم في علاج الملاريا والذي روج إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون كعلاج محتمل لفيروس كورونا، وذلك نظرًا لإمكانية تسببه في آثار جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أنه تم نشر هذا التحذير أواخر الشهر الماضي على موقع لموظفي سي آي إيه يحتوي على أسئلة تخص جائحة فيروس كورونا.

وجاء في رد على موظف تساءل عما إذا كان يمكن تناول العقار بدون وصفة طبية "في هذه المرحلة، لا يوصى باستخدام العقار من جانب المرضى إلا إذا وصفه أطباء كعلاج ضمن الدراسات الاستقصائية الراهنة. هناك آثار جانبية محتملة، تتضمن الموت القلبي المفاجئ"، وأوصى موظفي سي آي إيه بعدم تناول العقار بدون إشراف طبي.

وقال ترامب -في وقت سابق- إن هذا العقار يعد "مغيرًا لأصول اللعبة" ويبدو أن له نتائج جيدة، بينما قال أنتوني فاوتشي، أبرز أعضاء الفريق الحكومي الأميركي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، إنه لا يزال من المبكر تحديد مدى فعالية هذا العقار ضد فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "ساينس لايف" العلمي أن العلماء أوقفوا دراسة كانت تعمل على اختبار أدوية "هيدروكسي كلوروكين" في علاج فيروس كورونا السمتجد "كوفيد-19" بعد ظهور نتائج خطيرة على بعض المرضى، إذ لوحظ ظهور أعراض عدم انتظام في ضربات القلب بعد أخذ جرعات كبيرة من العقار.

وأوضح الموقع أن هؤلاء العلماء كانوا يعملون على اختبار تأثير الدواء على مرضى "كوفيد 19" في البرازيل، لكن الباحثين قرروا التوقف بعد رصد هذه النتائج الخطيرة على القلب.

ونوه الباحثون إلى عدم وجود عدد كافي من المرضى لإجراء التجارب بهدف التوصل إلى استنتاجات دقيقة حول إمكانية استخدام هذا الدواء في علاج فيروس كورونا المستجد.