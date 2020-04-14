ارتفاع حاد فى وتيرة إزالة الغابات بالأمازون وسط وباء كورونا

ارتفعت وتيرة إزالة الغابات في الأمازون بنسبة تزيد على 50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام برازيلية، في ظل تشتت انتباه الحكومات بسبب وباء الفيروس كورونا.

وأشارت التقارير إلى الأرقام الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من العام، التي نشرها المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء.

ويستخدم المعهد صور الأقمار الصناعية لتسجيل إزالة الغابات والحرائق التي تنشب بها، وترصد المسوح التى يقوم بها التغييرات فور حدوثها في الوقت الفعلي.

وقد توفر أرقام المعهد أيضا مؤشرا لكيفية ارتفاع معدل إزالة الغابات الرسمي على مدار العام.

وتظهر الأرقام أنه تم إزالة 08ر796 كيلومترا مربعا من الغابات المطيرة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2020، وهو أعلى معدل سجله المعهد منذ أن أدخل نظام المسح السريع عام 2016، وفي عام 2019، تم إزالة 63ر525 كيلومترا مربعا من الغابات خلال نفس الفترة.