كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للزمالك، السبب وراء فشل مفاوضاته لتولي القيادة الفنية للأهلي موسم 2009، بعد رحيل مواطنه مانويل جوزيه عن القلعة الحمراء.

وقال فينجادا في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" اليوم:" بالفعل كانت هناك مفاوضات مع الأهلي، ولكنها فشلت، بسبب عدم اتفاقنا، ما حققه جوزيه معهم كان شيئًا صعبًا، ولكني كنت أسعى في حال نجاح المفاوضات مواصلة ما حققه".

واختار فينجادا عدد من لاعبي الزمالك الذين لعبوا تحت قيادته، وكانوا يستطيعون خوض تجربة الاحتراف حسب وجهة نظره:" كان هناك حازم إمام ووائل القباني وبشير التابعي، بالإضافة إلى طارق السعيد وطارق السيد وحسام حسن، كما أنني قمت بإشراك شيكابالا ومعتز أينو من فريق الشباب".

وتحدث فينجادا عن خلافه مع حسام حسن في موسم 2004 .. كاشفًا:" لم يتقبل قرار خروجه للتبديل في إحدى المباريات، حدثت أزمة بيني وبينه، ولكنني كنت أنظر لمصلحة الفريق، الآن حسام أصبح مدربًا ويعرف ما يدركه المدربين".

وعن تجربته مع المنتخب الأوليمبي.. أجاب المدرب البرتغالي:" كانت تجربة جيدة، شيكابالا كان قائدًا للمنتخب، هزيمتنا أمام كوت ديفوار وفشل التأهل للأولمبياد كان أمرًا سيئًا".