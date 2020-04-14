 مسؤول: بولندا ربما تبدأ في إلغاء قيود كورونا الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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مسؤول: بولندا ربما تبدأ في إلغاء قيود كورونا الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 11:05 ص

قال نائب رئيس الوزراء البولندي جاك ساسين اليوم الثلاثاء إن الحكومة البولندية سوف تقدم هذا الأسبوع خطة مفصلة لرفع القيود المفروضة على الحياة العامة تدريجيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ساسين القول " يمكننا القول إنه سوف يتم إلغاء جزء من القيود أو تخفيفها الأسبوع المقبل".

وأضاف: "نريد أن نبدأ تدريجيا في إعادة فتح بعض الأماكن وخاصة الخدمات والمحال" مشيرا إلى أن القرار النهائي يعود لتوصيات وزارة الصحة.

وقد جعلت الحكومة البولندية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة أمرا إلزاميا.

يشار إلى أن بولندا سجلت حتى الآن 6934 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 260 حالة جديدة أمس الاثنين. كما بلغت حالات الوفاة بالفيروس 245 حالة.

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