حصاد 550 فدانا من القمح بمركزي السنطة والمحلة الكبرى حتى الآن

كشف المهندس علي عبدالجواد بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى اليوم الثلاثاء بلغت 550 فدان، وتتركز بمركزي السنطة والمحلة الكبرى.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المساحة المنزرعة من محصول القمح في المحافظة، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة، تبلغ 140 ألفا و557 فدانا، متابعا أنه سيتم بدء توريد المحصول غدا 15 أبريل الجاري.

يذكر أن عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح بالغربية تبلغ 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر، و8 شون ترابية "مراكز تجميع".

وجاء بالقرار رقم 95 لسنة 2020، تحديد تكاليف التسويق والتخزين والتعتيق والفرز لطن القمح 135 جنيها للطن المخزن بالشون والهناجر والبناكر، و165 جنيها لطن القمح المخزن بالصوامع.

وحددت وزارة الزراعة سعر توريد القمح، على حسب درجات النظافة، بـ700 جنيه للأردب لدرجة نظافة ,23,5، ومبلغ 685 جنيها لدرجة نظافة 23 للأردب، ولدرجة نظافة 22.5 مبلغ 670 جنيها للأردب.