تفاصيل رحلة مصاب كورونا من مرسي علم إلى الفيوم والتنقل 14 ساعة بين المواصلات

حول رحلة عودته من مرسي علم إلى منزله بمدينة الفيوم بعد ظهور أعراض الإصابة عليه يقول محمود أحمد على أول متعاف من كورونا في المحافظة طلبت من أحد زملائي حجز تذكرة سفر من مرسي علم إلى رمسيس بالقاهرة واستقليت أتوبيس سوبر جيت أقلع في السادسة مساء يوم 18 مارس الماضي وجلست على المقعد الأخير وكنت حريص على التباعد بيني وبين الركاب ولم اختلط بأي راكب، يضيف أثناء توقف الأتوبيس بإحدى الاستراحات في طريق العودة لم أنزل وظللت على مقعدي حتى تحرك مواصلا السير تجاه القاهرة

يتابع قائلا وصلنا السابعة صباح اليوم التالي إلى ميدان رمسيس ومنه ركبت سيارة ميكروباص وحجزت مقعدين جلست على مقعد وعلى المقعد الثاني وضعت حقيبة السفر لتكون حاجز بيني وبين الراكب المجاور، وحرصت على هذه المسافة حتى وصلت مدينة الفيوم

ومن الموقف استقليت تاكسي أجرة وجلست فيه بمفردي على المقعد الخلفي في الجانب الأيمن لتكون المسافة بيني وبين السائق بعيدة قدر الإمكان وبعد وصولي أمام منزلي كنت حريص عند دفع تعريفة الركوب حيث كنت أمدها من الطرف بحيث لا تلامس أصابعي أصابع السائق