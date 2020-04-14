مدير المعامل بالأقصر :مسح ما يقرب من 4000 عينة حتي الآن منظهور فيروس كورونا بالأقصر

أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مدير إدارة المعامل بصحه الأقصر، أنه تم مسح ما يقرب من أربعة آلاف عينة حتي الآن منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر.

وأفاد عبد الهادي، أن إدارة المعامل جهزت ودربت فرق خاصه متحركة من فنيين المعامل على كيفية عمل المسحة، حيث قاموا بالانتشار السريع فور ظهور أول حالات مصابه لعمل المسحات العشوائية للنزلاء والعاملين في جميع الفنادق العائمة والثابتة، كما تم ارسال فرق ثابتة مقيمة مع فريق العزل الطبي علي الفنادق المعزولة سابقا .

وأشار عبد الهادي، إلى أن الفرق الآن تعمل علي أخذ المسحات المستمرة من الحالات الحرجة بالمحافظة والفرق الطبية والعاملين بجميع المستشفيات، حيث تم المسح حتي الآن بمستشفى الاقصر العام ومستشفى ارمنت التخصصي ومستشفى الاقصر الدولي وما يقرب من أربعين فرد من العاملين بالإسعاف، مؤكدا أن هذا المسح مستمر بشكل دوري للعاملين لحين انتهاء الوباء من البلاد.

ومن جانب، أوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم إرسال وتدريب فريق للعمل علي جهاز ال pcr المرسل من قبل الوزارة إلي مستشفى الحميات بالأقصر لتسهيل وسرعة عمل تحاليل فيروس كورونا بدل من ارسالها للمعامل المركزية، وأنه تم الدفع بمعمل وفريق مقيم بنزل حالات العزل السلبي بالطود والمقرر فتحها خلال ساعات بناء علي تعليمات رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.