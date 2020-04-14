السويد تمدد خطة الإجازات لمواجهة جائحة كورونا

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها التوسع في منح العمال أجازات بهدف خفض عدد ساعات عمل الموظف الواحد بنسبة تصل إلى 80%، بهدف تقليل معدلات الزحام في أماكن العمل والطرقات للحد من فرص انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشروط الجديدة سيتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أول مايو المقبل، في الوقت نفسه فإن تكلفة أجور العمال خلال هذه الفترة ستقل بنسبة تصل إلى 86%.

من ناحية أخرى وافقت لجنة الشؤون المالية في البرلمان السويدي على تقليل أسعار الفائدة على أقساط الضرائب المؤجلة للشركات من 6ر6% إلى 14ر3%.

يأتي ذلك في حين أعلنت هيئة الصحة العامة بالسويد اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت أكثر من ألف حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد -19 التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال أندرس تيجنيل، عالم الأوبئة في هيئة الصحة العامة السويدية وهى إحدى هيئات وزارة الصحة بالبلاد، إن سبب وفاة العديد من الأشخاص في البلاد هو أن فيروس كورونا المستجد أصاب أشخاصا داخل دور رعاية المسنين.

وأضاف تيجنيل: "من الواضح أنها بيئة حساسة تجاه العدوى، وهذا يعني أنه عندما تقع عدوى في هذه الفئة العمرية، فإنه يكون لديك العديد من حالات الوفاة".

وسجلت الهيئة حتى اليوم الثلاثاء 11445 حالة إصابة بفيروس كورونا و1033 حالة وفاة بسبب كوفيد- 19.