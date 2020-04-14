سنغافورة تلزم المواطنين بارتداء الكمامات وتغلق مزيد من أماكن العمل لمواجهة كورونا

تعتزم سنغافورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وإغلاق مزيد من أماكن العمل، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير التنمية الوطنية لورانس وونج القول في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "في اللحظة التي تترك فيها منزلك عليك أن ترتدي الكمامة"، مشيرا إلى أنه سوف يتم فرض غرامة بحق منتهكي هذا الأمر بقيمة 300 دولار سنغافوري.

وأضاف أنه سوف يتم اختيار أماكن العمل التي سوف يسمج لها بمواصلة نشاطها" من أجل تقليص حركة المواطنين".

وتأتي هذه الإجراءات بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في المهاجع التي يقطن بها أفراد العمالة الأجنبية.

وقد سجلت سنغافورة اليوم 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 3252 حالة.

ويعمل نحو 80% من القوة العاملة في سنغافورة حاليا من المنزل، والـ20% الباقية من الوظائف الأساسية، وقال وونج" نريد أن نخفض هذه النسبة أكثر من ذلك".