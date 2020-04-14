بشكتاش ينتظر رد أرسنال لحسم مصير النني

كشف تقرير صحفي تركي أن إدارة نادي بشكتاش تنتظر رد نظيرتها في أرسنال الإنجليزي، حول طلب النادي لتجديد إعارة محمد النني متوسط ميدان الفريق.

وفقًا لصحيفة «FOTOMAC» فإن إدارة بشكتاش أبلغت الاتحاد التركي لكرة القدم أنها تنتظر رد إدارة آرسنال بشأن موقفها من تجديد إعارة النني.

ويرغب بشكتاش في تمديد عقد إعارة النني لموسم آخر، بشرط أن يتحمل النادي الإنجليزي نصف راتب اللاعب المصري في الموسم الجديد، على أن يقوم بشكتاش بدفع نفس تكلفة الإعارة الخاصة باللاعب بنفس شروط الموسم الحالي إذا تم الاتفاق على الأمر ذاته بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أنه وفقا لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم المستجدة بسبب فيروس كورونا، فقد لا يملك شكتاش فرصة الاحتفاظ بمحمد النني حتى نهاية الموسم حيث أن عقد إعارته يمتد حتى نهاية يونيو القادم، وحالة استمرار المسابقة لما بعد هذا التاريخ سيكون بحاجة لتجديد عقد الإعارة.