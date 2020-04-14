وزير الرياضة يشيد بمبادرة جمعية اللاعبين المحترفين بتبرعها بمليون جنيه لدعم تداعيات انتشار فيروس كورونا

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أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمساهمة جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين فى دعم مجهودات الوزارة فى مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعم لاعبي فرق كرة القدم المشتركة فى منافسات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان وزير الشباب والرياضة قد التقى الكابتن مجدى عبد الغنى رئيس جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين والذى أعلن خلال اللقاء عن تبرع الجمعية بمبلغ مليون جنيه بواقع 150 ألف جنيه تبرع لصندوق "تحيا مصر"، و850 ألف جنيه دعم للاعبي فرق كرة القدم بدورى الدرجة الثانية والثالثة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن بالغ تقديره للمبادرات الوطنية التى يقدمها الرياضيون، وعدد من المؤسسات الرياضية فى ضوء المسئولية المجتمعة، والحرص على تضافر الجهود مع الدولة فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، ودعم الفئات المتضررة.