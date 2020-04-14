«السياحة العالمية» بالأمم المتحدة تبحث التبعات السلبية على القطاع بسبب كورونا

بحث وزراء السياحة بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ( UNWTO)؛ الإجراءات التي اتخذتها الدول والحكومات لتخفيف الأعباء الاقتصادية والتبعات السلبية على القطاع السياحي من تداعيات فيروس كورونا المستجد بالاضافة إلى تبادل الآراء حول الحلول المختلفة لعمل خطط مستقبلية للنهوض بالقطاع السياحي بعد التعافي من الأزمة.

وساد توافق خلال الاجتماع - الذي عقد عبر الفيديو كوفرانس وشارك فيه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة والسفير ماجد مصلح المشرف العالم على ادارة العلاقات الخارجية بالوزارة- على أن أولى مراحل الخروج من الأزمة تكمن في الاعتماد على السياحة الداخلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاع مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة.

كما دعا المتحدثون إلى ضرورة إيلاء أهمية بالغة للحفاظ على الصحة العامة للسائحين والعاملين في قطاع السياحة وضرورة الاستعداد بمزيد من الدعم المالي للقطاع خاصة الشركات الصغيرة والفئات الأكثر ضعفا، كما دعا المتحدثون إلى أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لتعافي هذا القطاع بطريقة تدريجية.

وأشار ماجد مصلح إلى أن مصر تتابع بطريقة دورية مع المنظمة تطورات الأزمة وتحركات الحكومات المختلفة كما شاركت من قبل في اجتماع مماثل في لجنة السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.