أوضحت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ بالتعاون مع الشرطة إجراءات صارمة ضد الأشخاص غير المتعاونين أثناء إجراءات الدخول في المطار، وذلك في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة لتعزيز إجراءات الحجر الصحي بعد التأكد من أن رجلا كوريا جنوبيا (68 عاما) كان غير متعاون مع السلطات الصحية عند وصوله من الولايات المتحدة إلى المطار، حيث طلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة توقيف في حقه بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة الصحة "يون تيه-هو" -في موجز صحفي اليوم- إن الرجل الكوري الجنوبي عاد من ولاية لوس أنجلوس الأمريكية إلى البلاد في يوم 10 أبريل الجاري، وتمسك بموقفه غير المتعاون أثناء إجراءات الدخول مثل تقديم المعلومات الخاصة بوسيلة الاتصال به وبأقاربه.

وأضاف -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- أنه تحقق من أن هذا الرجل قدم رقم هاتف غير صحيح أثناء إجراءات الدخول.

وشدد على أن الحكومة ستتخذ بالتعاون مع شرطة المطار إجراءات صارمة ضد من يرفض التعاون أثناء إجراءات الدخول في المطار.

وتجول الرجل في منطقة سونجبا بسول مخالفا قواعد العزل الذاتي في يوم 11 بعد يوم واحد من عودته، وقدم قريبه تقريرا إلى الشرطة، وأعادت الشرطة الرجل إلى منزله، ولكن في اليوم التالي، زار هذا الرجل ناديا صحيا، ومطعما بخروجه من مكان العزل الذاتي، واعتقلته الشرطة مساء نفس اليوم.