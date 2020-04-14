وزير الدفاع التونسي يؤكد مسؤولية مفوضية اللاجئين في توفير الدعم لبلاده حال تدفق اللاجئين من ليبيا

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أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، ضرورة تحمّل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمسؤوليّاتها في إيجاد الدعم المادي واللوجستي لبلاده، في حالة تدفق عدد كبير من اللاجئين القادمين من ليبيا.

وقال الوزير التونسي - وفقا لوكالة الأنباء التونسية خلال محادثاته اليوم مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس حنان حمدان - إن بلاده تتابع تطوّرات الأوضاع في ليبيا وهي على استعداد لمجابهة الطوارئ المحتملة.

كما استعرض الجانبان خلال المحادثات برامج المفوّضيّة السامية لشؤون اللّاجئين في تونس ودورها الإنساني في توفير الحماية الدوليّة للّاجئين.