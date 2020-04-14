محافظ أسوان: سنمنع التجمعات بأي صورة كانت في شم النسيم

قال محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، إن المحافظة ستحرص على إطلاق حملات توعية للمواطنين خلال يوم شم النسيم؛ لمنع التجمعات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مؤكدًا أن المحافظة ستمنع التجمعات بأي صورة كانت.

وأضاف «عطية» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن مصر خلال المرحلة الحالية بالنسبة لأزمة كورونا تحتاج إلى الثبات في معدل الإصابات والنزول به تدريجيًا حتى يصبح الوضع أفضل، معقبًا: «لا نريد أي مشكلة داخل المحافظة وسنمنع التجمعات ولدينا القوة المنفذة لذلك».

وعن الزحام الذي شهده أحد الأسواق داخل المحافظة، أوضح أن السبب يرجع إلى ازدحام الناس داخل محل متميز يبيع العديد من الأصناف للمواطنين، ذاكرًا أن صاحب المحل سيعرض منتجاته اليوم الثلاثاء في مكان أكثر اتساعًا.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يحرص على التواجد داخل كل الأماكن بالمحافظة، فضلًا عن تطبيق العدالة أثناء المرور، مستطردًا: «نرى كل المراكز والمدن حتى يكون لدى المواطن إحساس بوجود المحافظ في كل مكان».