إلغاء مهرجان أفينيون المسرحي الفرنسي بسبب كورونا

(د ب أ)

أعلن منظمو مهرجان أفينيون المسرحي الفرنسي، أحد أكبر المهرجانات الفنية في أوروبا، عن إلغاء المهرجان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المنظمون في بيان مساء الاثنين: "إن شروط النسخة الـ 74 (للمهرجان) من 3 إلى 23 تموز/يوليو 2020، لم تعد متوفرة اليوم".

وأشار المنظمون إلى القيود التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق. وقال ماكرون في كلمة متلفزة مساء الاثنين إنه ربما لن تكون هناك مهرجانات في فرنسا حتى منتصف تموز/يوليو بسبب تفشي الفيروس.

وقالوا: "الوضع يجبرنا على استخدام سيناريو مختلف".

وتأسس المهرجان عام 1947 وتم إلغاؤه مرة واحدة عام 2003 بسبب إضراب من جانب فنيين وفنانين.