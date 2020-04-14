سفينة مسح صينية تدخل مجددا المنطقة الاقتصادية لفيتنام

دخلت سفينة المسح الصينية هايانج ديجي 8 مجددا المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام اليوم الثلاثاء، بعد أن تسببت في العديد من الخلافات الدبلوماسية العام الماضي بسبب انتهاك المياه الإقليمية الفيتنامية بشكل متكرر.

وغادرت السفينة الصينية ميناء سانيا في هاينان في الصين وتتجه حاليا جنوبا عبر بحر الصين الجنوبي. وفي الساعة السابعة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش)، كانت السفينة على بعد 86 ميلا بحريا فقط من مدينة كوي نون الساحلية الفيتنامية، وفقا لبيانات من موقع مارين ترافيك المعني بتتبع الشحن.

وأبحرت السفينة منذ ذلك الحين لمسافة 200 كيلومتر جنوبا، يطوقها من الجانبين سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وثلاث سفن فيتنامية على الأقل.

وتأتي هذه الخطوة وسط تجدد التوترات في بحر الصين الجنوبي. وفي 3 أذار/مارس، غرقت سفينة صيد فيتنامية على متنها طاقم من ثمانية أفراد بعد أن صدمتها سفينة صينية بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها.

ومنذ تموز/يوليو 2019، تصاعدت التوترات بين بكين وهانوي، حيث انتهكت هايانج ديجي 8 بشكل متكرر المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام أثناء البحث عن احتياطيات النفط والغاز.

وكثفت الصين أنشطتها في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات لياونينج وخمس سفن أخرى إلى شرق تايوان أمس الاثنين للمشاركة في تدريبات بحرية.

وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، وقامت ببناء جزر اصطناعية تضم مرافق عسكرية على الشعاب والنتوءات في المنطقة، والتي تطالب فيتنام بأجزاء منها .